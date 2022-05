La caída de Sergio Denis del escenario del teatro Mercedes Sosa en Tucumán provocó la inesperada muerte del cantante. A dos años de su fallecimiento, su hija Bárbara reveló una impactante experiencia que vivió.

"Me pasó que yo estaba muy triste, hay días que son más difíciles que otros, me cuesta mucho su ausencia todavía”, comenzó diciendo la hija del cantante.

"Yo viví con papá toda la adolescencia y él me cantaba cuando era chica 'Alfonsina y el Mar,' nos encantaba a los dos y me fui arriba de la montaña con el auto, quería rezar y me subí al auto después y sonaba la misma canción que él me cantaba", agregó.

Sergio Denis y la experiencia paranormal de su hija.

"No es una canción que suelan pasar en la radio, aparte acá en Lago Puelo llegan muy pocas radios, son esas señales que creo, él está ahí, era una canción nuestra y de repente empezó a sonar en la radio", expresó conmovida.

"Cuando me di cuenta lo que pasaba, me lloré todo y me acuerdo que cuando bajé del auto que había señal llamé a mi mamá y le dije, le conté llorando lo que pasó, lloré toda la vuelta a casa", finalizó.

Por otra parte, Bárbara pidió Justicia por la muerte de su papá: "Hubo negligencias por parte del teatro y nadie nunca nos llamó para solidarizarse con la situación, ni siquiera eso, una falta de respeto a la familia".

