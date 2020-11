La hija de Karina La Princesita y El Polaco, Sol Cwirkaluk, se metió en el escándalo entre Barby Silenzi y Valeria Aquino y no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar de las parejas de su padre.

Todo comenzó cuando la ex del cantante acusó a Silenzi de destratar a su hija Alma en su cumpleaños. Al respecto, Sol utilizó su cuenta de Twitter y escribió sin filtro: "¿Querés que te diga lo que es el desprecio? Justo vos vas a hablar de falta de respeto".

Tras sus polémicos tuits, Sol volvió a hablar del tema en su visita a "Los Ángeles de la Mañana". Fue Ángel de Brito quien reflotó el nombre de la ex del participante de "MasterChef Celebrity" y, en ese momento, la adolescente comentó: "Mmm… Pasaron cosas pero no es lindo odiar a la gente. No es lindo tener el odio adentro así que yo la quiero".

Sin embargo, cuando el conductor del ciclo de espectáculo le mencionó a la actual novia de su padre, Sol respondió y aclaró todo tipo de dudas: "Me cae espectacular".