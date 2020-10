Además de que El Polaco y Barby Silenzi están transitando la enfermedad del coronavirus en primera persona, la familia Cwirkaluk está viviendo un momento de tensión después de las acusaciones de maltrato que hizo Valeria Aquino, la ex pareja del cantante y mamá de Alma, hacia la bailarina.

A la polémica se sumó alguien imprensado: Sol, hija de El Polaco y La Princesita, quien defendió a la mamá de su hermana Abril y criticó el desempeño de su ex madrastra.

Aquino habló en el programa de El Nueve, "Hay que Ver", conducido por Denise Dumas, y criticó a la actual pareja de su ex novio, Barby Silenzi, y recordó que no quiso sacarse una foto con su hija Alma: “La nena se sintió mal, se angustió y nos tuvimos que ir del cumple, de la casa de su papá. Me dolió esa situación como mamá porque yo soy distinta a la hora de estar con los nenes, sean míos o de mi ex pareja. Hay que tener amor y respeto por ellos”.

Sol Cwirkaluk defendió a Barby Silenzi tras los dichos de Valeria Aquino

Al mismo tiempo que la modelo estaba conversando en el programa, Sol apuntó en Twitter: “¿¿Querés que te diga lo que es el desprecio?? Justo vos vas a hablar de falta de respeto”.

En diálogo con Paparazzi, Silenzi habló de las acusaciones de Aquino y se refirió a los comentarios de la hija mayor de su pareja: “Hay que ver quién maltrata a quien. Yo sé muchas cosas íntimas que no voy a decir porque no me corresponde. Pero la hija de Eze, Sol, creo que habló el otro día con su tuit (…) Hay que preguntarle a ella cómo trataba a Sol de chiquita, eso sí es feo, pero no voy a dar detalles. Que lo cuente ella si tan genia es. Seguramente, la nena en algún momento hablará”.