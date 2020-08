Tras casi una década en la piel de Don Ramón en "El Chavo del 8", Ramón Valdés decidió renunciar a la serie por un escándalo que se conocería muchos años después.

Don Ramón era uno de los personajes más entrañables de la tira mexicana protagonizada y producida por Roberto Gómez Bolaños, conocido popularmente como "Chespirito". Su divertida intrepretación inmortalizó frases como "No te doy otra nomás porque..." junto a sus divertidas reacciones contra el resto de los habitantes de la humilde vecindad.

Sin embargo, pese que al frente de las cámaras los vecinos parecían una gran familia, en la intimidad había varios roces que llevaron a la drástica decisión de Valdés a abandonar la ficción. "La razón por la que Don Ramón se va de la vecindad es muy triste. Nunca debió suceder. La realidad es que hubo mucha presión en el grupo", reveló su hija Carmen Valdés en el programa "Quedate", conducido por Luis Bremer y Tatiana Schapiro.

"Hay muchas versiones pero la verdad es que todos los participantes tenían una unión. Eran familia, pero hubo una situación con Doña Florinda que mi padre no pudo soportar", confesó.

En ese sentido detalló: "Cuando Florinda y Chespirito blanquearon su relación, ella empezó a tomar atribuciones que no le correspondían. Quería dirigir a los personajes y eso causó conflicto". La actitud de Florinda Meza, actriz que interpretaba a Doña Florinda, habría desencadenado la incomodidad de Valdés.

Había rumores de un romance en la vida real entre Don Ramón y la Bruja del 71.

"La respeto mucho y la admiro. No le diría nada. Me encanta lo que hace hoy con su renovación. Su personaje nos daba coraje porque lo golpeaba a mi papá, es una señora que trabajó mucho. Pero sobre la idea de hacer la vecindad del Chavo en Broadway creo que no hay ningún actor que pueda hacer de Don Ramón", manifestó Carmen.

En cuanto a los rumores de un romance en la vida real entre Don Ramón y la Bruja del 71, interpretada por Angelines Fernández, contó que "era una mujer encantadora". "Tenían una amistad entrañable. La verdad estaba muy enamorada pero como amigos. En el velorio de mi padre, ella se acercó al cuerpo y llorando le dijo 'nos veremos allá mi rorro'", expresó.

La relación de Don Ramón con su hermano "El Loco" Valdés

Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés y Castillo, conocido como "El Loco" Valdés falleció el pasado viernes a los 89 años. Era el papá de Cristian Castro y hermano de Ramón Valdés.

Carmen Valdés contó cómo era el vínculo familiar. "Soy prima de Cristian pero nunca tuve relación con él. Yo estoy abierta a conocerlo. Mis hermanos sí lo conocieron", aclaró.

"Fue un gran escándalo lo que pasó con el Loco Valdés. Mi tío era un poco alegre. En la familia todos nos parecemos un poco. Tengo el mejor de los recuerdos de mi tío. Mi padre y el Loco eran dos hermanos muy fraternales. Eran muy buenos", aseguró.