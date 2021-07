Calu Rivero salió a defender a su hermana Marou luego de ser acusada en forma pública de intentar robar un supermercado chino en la ciudad de Buenos Aires.

La información la dieron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich cuando detallaron el hecho en " Intrusos" y aseguraron que la joven habría intentado pasar por la caja sin pagar "dos velas y una botella de licor de una muy reconocida marca".

.

Según los periodistas, el acontecimiento quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. "El episodio fue confuso. La cámara mostró que una persona estaba llevando por un costado un licor y dos velas. Vivió un mal momento", contó Lussich.

Y luego agregó: "Nosotros creemos que ella no hizo nada, que fue un error. Que se confundió y no lo pasó por la caja". "Que no lo vio", consideró Pallares. Pero antes de explotar "la bomba", de ese segmento del programa, el periodista cerró: "Estamos en condiciones de afirmar que descubrieron pasando por la caja sin pagar, o sea que robó en el chino y la pescaron, a Marou, la hermana de Calu Rivero".

El descargo de la hermana de Calu Rivero

Enterada de las acusaciones que nacieron en el programa de espectáculos, Marou hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram en el que apuntó tanto contra los conductores del ciclo como de sus panelistas, Virginia Gallardo y Paula Varela.

"Hoy 4 personas en un programa de televisión dijeron una MENTIRA asociada a mí nombre. Me enteré porque usuarios de las redes sociales se encargaron de hacérmelo saber. Me invadió la bronca que enseguida se transformó en impotencia. En ese momento supe que hacer como si nada era sostener la impunidad con la que un conductor de tele puede mentir mientras sus compañeros de programa sostienen el show", comenzó indignada.

Marou Rivero es socióloga y trabajadora social

Y siguió contundente: "Me pregunto si realmente son conscientes de la violencia que generan con sus frases hechas chiste. O si realmente quieren que sus familias, hijos, amigos vivan en una sociedad que miente y desvaloriza al otro por deporte. Será que son conscientes del impacto que tiene su FALSA noticia en mí salud mental".

Al mismo tiempo consideró que fue "difamada" por " Intrusos" y exigió una explicación de parte de todo el equipo del programa de farándula. "No quiero que por tener miedo a que esto escale (y mi hermoso ecosistema digital se llene de haters) 4 personas sientan que puede decir lo que quieren sin consecuencias", cerró picante.

La reacción de Calu Rivero

Al ver los trascendidos sobre su hermana, la ex protagonista de "Dulce Amor" no tardó en manifestarse y demostrarle su apoyo. Dignity respondió la publicación de la joven y expresó: "Te amo Marou, hablar para que eso no quede en tu cuerpo, eso que hiciste se llama dignidad personal, defenderse y frenar tanta locura".

"Hay que cambiar la conversación cultural de nuestro país, ¿cómo? Así. Hablando con quienes deciden hundirnos por que sí, mancharnos por deporte y lastimarnos desde la ignorancia", propuso convencida.

Y reconoció: "Sos muy muy Preciada, tu sensibilidad, espontaneidad y amorosidad no debe cambiar por un grupo de personas que solo quieren hacer el mal, confundir y distraer.

Así que con esa misma sensibilidad y amorosidad pero con firmeza hay que frenarlos.

Te amo, lejos de sentir dolor siento agradecimiento por cómo saliste a defenderte. Se nota tu trabajo personal. Se exponen ellos. Te amo infinitamente".