La de ellas es una guerra sin declaraciones, más bien silenciosa, de la que dan cuenta sus entornos, pero ninguna de las dos habló abiertamente. El regreso de Mariana Fabbiani a El Trece reavivó los rumores de un enfrentamiento con la diva máxima del canal, Mirtha Legrand.

El contexto es muy diferente a los anteriores escenarios de batalla. La Chiqui está afuera del aire desde el inicio de la pandemia el año pasado y, ya vacunada con dos dosis anticovid, planea su regreso a la tevé. Mariana quiso competir fuerte en las mañanas -su último programa, "El diario de Mariana" (2019), era por la tarde- con otra figura importante: Flor Peña en Telefe. Los números no acompañan a Fabbiani, que todos los días pierde frente a "Flor de equipo". Mirtha está siendo reemplazada por su nieta Juana Viale y las malas lenguas dicen que su nieto y productor, Nacho Viale, tiene algunos conflictos con el canal.

En medio de todo esto, la hija de la Chiqui, Marcela Tinayre, disparó sin eufemismos contra "Lo de Mariana" hace unos días. "¿Almuerzan ahí? Ah, mirá vos qué bien", comentó irónicamente la conductora de "Las rubias" por KZO.

Este martes, en "Intrusos", Adrián Pallares reveló que habló con Legrand sobre el tema. "Lo cierto es que el enojo de Fabbiani fue como cuando comenté que el canal me había ofrecido su horario y me pidió silencio", le admitió ella al periodista recordando el ya histórico conflicto que hubo cuando reveló que "El diario de Mariana" llegaba a su fin y el equipo de ese ciclo aún no lo sabía.

"¿Qué le parece el formato de Mariani Fabbiani hoy?", le preguntó el conductor a Mirtha a través de un WhatsApp. "No comento", sentenció la Chiqui. ¿A buen entendedor, pocas palabras?

La similitud entre Lo de Mariana y las "mesazas" que actualmente lleva adelante Juana Viale generó celos e internas dentro de El Trece. "Lo que más molesta es que es en el mismo canal. La frase que se escuchó es: 'Si Telefe lo hace (Por "PH, Podemos hablar"), no puedo pretender nada de ellos, pero que me hagan esto en nuestra propia casa... lo tomamos como una falta de respeto'", aseguraron en "Intrusos".

Mariana Fabbiani fue por última vez a la mesa de Mirtha Legrand el sábado 21 de abril de 2018, y se fue indignada cuando la legendaria diva le preguntó sobre la despenalización y legalización del aborto en la Argentina. Su colega fue la única invitada en expresarse a favor aquella vez y lo sintió como una chicana. En 2020, durante un evento solidario en el canal, Mirtha la confundió al aire con Verónica Lozano. ¿O no?