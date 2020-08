Desde que empezó el año, Moria Casán y Nacha Guevara trabajaron juntas. Primero comenzaron con la obra teatral "La gran depresión" y ahora continúan juntas en el " Cantando 2020". Pero el vínculo de amistad que tenían quedó en el pasado tras vivir un impactante momento sobre el escenario.

Este domingo por la tarde en " El Run Run del Espectáculo", el ciclo de Crónica HD conducido por Lío Pecorado y Fernando Piaggio, contaron detalles sobre lo sucedido entre las dos divas y el motivo por el cual se quebró la relación.

En primer lugar compartieron un audio del director de la obra, Mariani Dossena, quien reveló los conflictos que hubo en la ficción con Nacha y relató el pésimo clima que había en la obra, que según indican los periodistas quebró la relación entre las jurados del " Cantando 2020".

"Yo no lo tomo personal pero sí, es muy infumable. No así con Moria que es extraordinaria y la quiero muchísimo. Pero no es algo nuevo, lo mío fue breve pero muy desagradable. Muy infumable sus malos modos y sus destratos hacia todos. No fue un buen proceso, ni antes que yo entrara ni después. Tenía una energía muy oscura esa mujer", sostuvo Donessena.

El fin de una relación de amistad.

Acto seguido, Pecoraro comentó. "En el teatro nadie podía aguantar las exigencias de Nacha Guevara. Nacha y Moria estuvieron a punto de no debutar, porque Nacha echa a la directora original, Corina". Al respecto. Fernando adhirió: "Nacha no siendo la directora original quería meter modificaciones. También 'rajó' a dos vestuaristas. Chicas que están dispuestas a hablar".

"La obra debutó porque Moria dijo que no ensayó todo ese tiempo para nada", resaltó Lío.

Acto seguido, Piaggio reveló el verdadero motivo por el que la diva ortomolecular rompió su relación con su compañera: "En un pasaje de la obra, la señora Moria Casan agarra un elemento que es un arma. Moria apunta a Nacha y en esta situación se va un paso más adelante tocándole la espalda y automáticamente Nacha le agarra la mano, le da vuelta la muñeca hasta que Moria suelta el arma.(Moria estaba) descolocada, porque eso no estaba en la escena. No podía acreditar lo que veían sus ojos".

Tras narrar el dololor que le generó a la dueña de la lengua karateca, el periodista cerró: "La escena continúa y hay una especie de diálogo. Al día siguiente Nacha llega y se encierra en el camarín. Prendió sahumerios y no quiso hablar con nadie. Nosotros contamos lo que la gente de adentro del teatro dice".