Pampita salió al cruce y dejó firme su enemistad con Mariana Brey. Una fuerte discusión entre ambas se originó el jueves pasado y continuó en las redes sociales. De manera que se demostró que ninguna da el brazo a torcer.

Todo comenzó cuando la angelita aseguró que Pico Mónaco estaba enojado con la conductora por la difusión del video en que se los ve discutiendo con una empleada doméstica en la casa de ella. Al escuchar las declaraciones de Brey en "Hay Que Ver", Pampita llamó a Barby Simons, amiga y panelista del ciclo, y fulminó a la periodista.

Este jueves, la esposa de Roberto García Moritán volvió a alborotar las redes cuando le contestó a una cuenta falsa de Mariana en Twitter en la que se publicaron los chats de hace cinco años cuando se dio a conocer que Benjamín Vicuña le fue infiel con la China Suárez en el rodaje de "El Hilo Rojo". "No te metas conmigo que sé lo que le hiciste a tu hijo", disparó Carolina.

La angelita brindó información sobre Pico Mónaco que alteró a Pampita.

Desconcertada por los dichos de la modelo, Brey hizo referencia al tema en " Los Ángeles de la Mañana" y anunció: "No sé a qué se refiere. Yo no tengo Twitter desde que me hackearon. Esto lo publiqué en Instagram, que después lo eliminé porque no me quiero defender desde el barro. Solo di una información. Si ella está enojada, que viva en su enojo".

"¿Qué le hiciste a tu hijo?", le consultó Ángel De Brito. Al respecto, la comunicadora respondió: "¿Y qué sé yo? Que lo cuente ella. No sé, ¿qué le pude haber hecho? Es raro".

"¿Por qué Pampita te amenaza con tu hijo, que es menor de edad?", volvió a preguntar el conductor del ciclo de espectáculos. Por lo que Brey concluyó: "Y aparte ella que siempre dice que el límite son los hijos. Rarísimo. Yo no me meto en general con la familia de nadie".