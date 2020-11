El miércoles por la noche Lola Latorre volvió a la pista del " Cantando 2020", tras cumplir con la sanción por su supuesta asistencia a una fiesta clandestina en Mercedes, y tuvo un fuerte cruce con Nacha Guevara.

La artista realizó su devolución sobre Lucas Spadafora y omitió a la joven, sin siquiera saludarla. Es por eso que Ángel de Brito le consultó: "¿A Lola no le decís nada?". Al respecto, Guevara contestó tajante: "No, nada. Hay un momento en el que yo dejo de perder mi tiempo y mi energía en casos que considero perdidos".

Sorprendida y angustiada por los dichos de la jurado, Lola comentó: "Me tengo que acostumbrar a esto. Hay mucha gente que hizo lo mismo que yo, pero hablan de mí porque estoy expuesta".

Pero el escándalo sobrepasó la pista de canto y trajo a una tercera protagonista: Yanina Latorre. Como era de esperar, la mediática no se quedó callada y apuntó contra la jurado con fuertes tuits. "Nacha, que tiene 80 años, no saludó a Lola. Qué poca memoria la señora, con las cagadas que se ha mandado. Vergüenza. Ojalá Lola no vuelva", manifestó la panelista. Y continuó furiosa: "Tengo una calentura que me llevan los demonios".

"Acabo de decidir que mi hija no vuelve al Cantando. A ella, ni Nacha ni nadie le dicen caso perdido. Qué mina de mierda. 80 años al pedo", aseguró la esposa de Diego Latorre. Mientras que en otro tuit escribió: "Lola me llamó llorando, desesperada. ¿Alguien hace todo tan perfecto como para ajusticiar así a una chica de 19?".

Tras los explosivos comentarios de Yanina contra Nacha en Twitter, la madre de Lola Latorre utilizó sus historias de Instagram para realizar un contundente descargo. "Están esperando que atienda a Nacha Guevara, ya la voy a atender a esa", arrancó.

"¿Quién se cree que és? A esa le voy dar clases de madre porque mucha master class pero con mi hija no se va a meter. Caso perdido es ella. Que cuente la violencia que ejerció con la hija de Moria, que cuente a todos los que maltrató en el laburo. ¿Quién carajo se cree que es?", lanzó.

"Le chup... el ort.. a Lizardo (Ponce) por tres seguidores, una diva mendigando seguidores en Instagram. Sos patética Nacha Guevara, odiás al mundo. Fijate lo madre que has sido vos. De madre te voy a enseñar yo. Que cuenta la relación con sus hijos, que cuente cuando la internaron, que fue un día a verlo un rato. Me decía a mí que la deje sola y a los hijos se los acompaña, los hijos son hijos hasta que uno se muere. Se los educa", sentenció Yanina. Y agregó convencida: "Una señora de 80 años ninguneándola, es digna de lástima".

Por último, arremetió: "¿Sabés lo que tenés que hacer Nacha Guevara? En vez de tanta master class anda a que cocheen en cómo tratar a la gente, maltrataste a todo el mundo. Quedate en tu casa. Todo el mundo cuenta barbaridades tuyas. Un caso perdido sos vos que con 80 años ninguneas niños. Asquerosa".