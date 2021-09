Rocío Marengo fue una de las protagonistas de la noche del martes en la pista de " ShowMatch: La Academia". Después de recibir 34 puntos por su gran coreografía junto a Nacho Pérez Cortés, la mediática no pudo evitar explotar de la furia contra su pareja, Eduardo Fort.

“Sí, estoy feliz de estar acá, pero dándolo todo, exponiéndonos mucho a lesiones, y bueno, me emociona que reconozcan que uno trata de darlo todo. No soy bailarina, es obvio, pero venimos de una semana de mucho trabajo”, comenzó haciendo referencia al esfuerzo que hicieron junto a su compañero del reality.

Sin embargo, la modelo sorprendió a todos en la pista al arremeter contra el hermano de Ricardo Fort, con quien está de novia hace ocho años: “Capaz que no entienden. La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación... Está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya y estoy harta, re podrida”.

La mediática se mostró indignada con las actitudes de su pareja.

La participante del reality recordó algunas de las duras situaciones que atravesó con la ex pareja del chocolatero, Karina Antoniali: “Ocho años que estoy al lado de él, bancando a la ex que me salió a putear por todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme. ¿Le da vergüenza? Me mintió, me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir, se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir”.

.

Además, Marengo le dio una especie de ultimatum al empresario frente a las cámaras: “Eduardo Fort, hacete cargo tenés una novia. ¿No querés venir? Chau, flaco. Estoy hasta acá”.

“No hago más que remar en mi vida sola. Su familia me ama, la viste acá a Martita bancándome, me gané el cariño de sus hijos y vos sabés lo que es una familia ensamblada. Pero él como hombre se tiene que poner los pantalones. Ocho años te banqué Eduardo, estoy hasta acá de tus bolas pesadas. No lo merezco”, expresó con lágrimas en los ojos.

Rocío Marengo y Eduardo Fort están de novios hace más de ocho años.

“Es un hombre que después de ocho años no se la banca por mí y yo me banqué todas. Él por mensaje feliz y enamorado, pero no es eso: le pedí que por favor esté parado acá... ¿No querés venir? Chau, flaco”, agregó al revelar que Fort se negó a ir a la pista de " ShowMatch".

Finalmente, la mediática lamentó que la sigan tildando de "interesada", ya que su novio es el dueño de la empresa de dulces: “La remo mucho, Marce, para que después me pongan, ‘la novia de Eduardo Fort’. Soy Rocío Marengo, no me importa nada que tenga una empresa. Quedo como la interesada y estoy acá parada porque soy yo. Si él está enamorado como dice, que me venga a acompañar. Si tiene huevos, que se pare. Si no, chau”.

Por otro lado, Ángel de Brito, presente en la pista como jurado del reality, contó una intimidad de la pareja a través de su cuenta de Twitter: "Fort no paraba de llamar a Marengo durante el programa. No fue atendido".

Fort no paraba de llamar a Marengo durante el programa. No fue atendido. — A N G E L (@AngeldebritoOk) September 15, 2021

.

¡Mirá el explosivo descargo de Rocío Marengo contra Eduardo Fort!