Fede Bal conmocionó al mundo del espectáculo luego de revelar que tiene cáncer de intestino y que debe realizar un tratamiento, por ende, tiene que alejarse de las cámaras por un buen tiempo. Sin embargo, este viernes por la tarde, el actor habló con " Intrusos" y se refirió al tema.

En un extenso diálogo por videollamada, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal recordó con humor el reclamo que le hizo a su madre por no querer mencionar la enfermedad que padece con todas las letras: “Mi vieja me dice ‘tu problemita, la obstrucción’. ¡Mamá, es cáncer! Nombrarlo es el primer paso para curarse, abrazarlo y después dejarlo ir”.

Acto seguido, Jorge Rial adhirió a sus palabras y comentó: “No quiero ser autorreferencial, pero voy a contar una anécdota con mi viejo”. Y luego detalló: “Mi viejo tenía la misma enfermedad que Fede, pero se dejó estar. No era grande, tenía 62 años, pero en 1990 era grave”.

Ante la atenta mirada del artista de 30 años, el periodista acotó: “Era otra medicina, en un hospital público. Pero cuando me lo dijeron a mí, vino un médico joven y me dijo 'tiene un carcinoma'. Y yo lo miré y le dije 'tiene cáncer, hijo de p..., decímelo así'". Enojado como si reviviera aquel momento, Rial concluyó: “Yo me enojé con el médico, porque ¿qué carcinoma? 'decime cáncer, hijo de p...'. Y el tipo se quedó... Yo esperaba que me diga la verdad”.