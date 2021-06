Diego Ramos, al igual que todo el grupo de trabajo de "TV Nostra", entre las que se encuentran Marina Calabró y Angela Lerena, se enteró dos horas antes que la audiencia sobre la insólita renuncia de Jorge Rial al programa político, las razones detrás de su salida y la cancelación del ciclo de América TV.

La justificación del conductor fue asegurar que: "Creí saberlo todo y la verdad no lo sé todo. Cuando sos parte de la industria hay espacios y hay lugares. Hay que saber reconocer errores. Es un error personal mío. Los números no eran los que esperábamos, pero estaban dentro de lo no".

Sin embargo, eso no sirvió de nada para mitigar el mal momento que atravesó el panel del programa. Mediante un descargo en el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre, Calabró manifestó que "estoy dolida porque creo que no nos merecíamos enterarnos dos horas antes de salir al aire por el simple hecho de que no se filtrara".

El enojo de los panelistas de "TV Nostra" con Jorge Rial.

Al igual que su ex compañera, Ramos se comunicó con Fernanda Iglesias de "Esto no es Hollywood" y expresó cómo se sintió al respecto: "Rial mandó dos mensajes al grupo de WhatsApp que nadie contestó y después, todos se empezaron a ir. El primero en irse fue el productor”.

.

"Diego fue uno de los más enojados. Me dijo que se arrepentía de no haberse ido del grupo ni bien se enteró del levantamiento para no tener que leer los mensajes que Jorge mandó después. Él fue el que peor la pasó porque había renunciado a 'Cortá por Lozano' por esto y ahora lo levantan... es el que más furioso estaba", reveló la panelista sobre la indignación del actor.