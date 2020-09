Muchos seguidores del " Cantando 2020" destacaron a Pepito Cibrian en el jurado del certamen por su singular personaje que llamaba la atención por su gran cantidad de anillos y exóticos atuendos. Ahora, después de haber renunciado al concurso, la figura decidió vender su colección.

“En estos momentos uno tiene que estar más liviano de equipaje. Por eso, es que voy a vender parte de mí. Me voy a prostituir vendiendo anillos”, contó el director teatral a "Clarín". Como compartió en una publicación de Instagram para todo su público, la venta de sus joyas se hará el 24 de forma online y el precio fijado oscila entre 9.000 y 22.000 pesos.

La extensa colección de 400 anillos es de un gran valor sentimental para el autor y está conformada por todo tipo de alajas de distintos colores, formas, texturas y tamaños: “Forman parte de mí”, manifestó Cibrián durante la entrevista. No todo va a ser vendido ya que reveló que se va a quedar con un anillo que le regaló a su madre, Ana María Campoy.

“Se lo regalé la noche de estreno de La importancia de llamarse Wilde, la última obra en la que trabajamos juntos, donde ella hacía de mi madre en escena. Es un recuerdo súper bello, que usó toda la temporada que trabajamos juntos. Tiene mucho valor sentimental para mí, porque tengo los mejores recuerdos de ella como artista y como madre, por supuesto”, expresó el artista sobre la joya que era de su mamá que no va a vender.

“Es para que puedan tener una vida distinta y que no queden guardados, porque no puedo usar tanta cantidad en los años que me queden. Como tanto he juntado, es el momento de ir más liviano de equipaje”, terminó con la explicación de su desprendimiento.

