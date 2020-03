Marcelo Polino resguarda su vida privada e intenta no hablar de su sexualidad. Sin embargo esta semana, en un programa de Telefé, el periodista deslizó una fuerte revelación sobre su intimidad.

Todo comenzó cuando en "Divina Comida", sus participantes Pia Slapka, Silvina Escudero, el cantante Cae y José María Muscari se refirieron al sexo. En ese momento, el comunicador contó sin pudor: "Yo no soy una persona muy sexual. Tengo la libido puesta más en el trabajo que en el sexo". Y continuó: "Siempre me pasó, no soy muy sexual. Podría vivir sin sexo“.

Luego, al ser consultado por qué no tiene pareja contestó: “Lo que pasa es que estoy tan enamorado de mí que es muy difícil encontrar a alguien. ¿Quién me va a dar todo lo que yo me doy o todo lo que yo me cuido? Me doy todo lo que quiero”.

“Tengo una vida genial, me doy mucha paz, mucha tranquilidad y me encanta estar conmigo. Nadie en el mundo va a poder darme lo que yo me doy”, concluyó con absoluta sinceridad.