Tras un inesperado cruce al aire de "Hay que Ver" con Denise Dumas, Marcela Coronel renunció a su puesto en el programa y la relación entre ellas no quedó nada bien.

Según contó la panalista, la pareja de Campi nunca se comunicó con ella para pedirle disculpas por sus fuertes declaraciones que se vieron en cámara. "En un momento pensé en llamarla y decirle que no me podía tratar así. Y después pensé: '¿Cómo yo la tengo que llamar a Denise?'. Ella es la conductora del programa y no una par mía y se tiene que dar cuenta de que lo que hizo estuvo mal", manifestó.

Sin embargo, Denise reveló: "Estoy en medio de un lugar muy doloroso. Para mí fue un debate televisivo más. Nunca en la vida me pasó esto, además es una persona que conozco hace diez años. Cuando terminó ese programa yo arranqué el fin de semana y nunca me enteré. Nadie habló conmigo, nunca. Ella no levantó el teléfono ni siquiera para decirme ‘no me gustó’. Estoy muy triste con esto".

"La verdad es que yo recontra disfrutaba debatir porque me encanta, sabiendo que la persona que tengo enfrente y yo somos buenas personas y queremos debatir una idea. Estamos debatiendo sobre la cuarentena del país, no es nada personal. Hay gente que puede pensar como ella o como yo, o como ninguna de las dos. Lo que sé es que jamás tuve la intención de hacerle mal", reconoció la presentadora.

La discusión comenzó con un acalorado debate en el que también participó José María Listorti sobre la flexibilización de la cuarentena obligatoria por coronavirus. Mientras Denise defendía la idea de abrir algunas medidas del aislamiento social, Marcela se mantenía en la postura contraria.

.

"La renuncia de Marcela no tiene nada que ver con esto, es la gota que rebalsó el vaso. Hay toda una parte de la que yo no me puedo hacer cargo. Yo le puedo decir ‘Marce, quedate’, que ponga las condiciones que quiera, que hable ella, no la interrumpo. A mí me parece que es un momento de locura para perder un laburo", consideró en diálogo con "Por si las moscas".

En cuanto a las acusaciones de la periodista sobre maltrato y humillación, respondió: "Le pido a la gente que vea ese debate y digan si la maltraté o la humillé. Es un debate más. Si ella no decía nada no lo levantaba nadie porque la realidad es que de estos debates hay 25 por día".

Además, cuestionó la postura de Coronel al no manifestarle su disgusto. "Si a mí me molesta algo que ustedes me dicen, yo les digo ‘mirá, la verdad que esto me dolió, lo podemos aclarar porque creo que quedé mal parada. Laburo hace un montón de años y no tuve problemas con nadie", declaró.