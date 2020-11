Tras la muerte de Diego Maradona, se inició una investigación para saber cómo fueron las últimas horas con vida del ex jugador. En medio del dolor que atraviesan sus hijos y sus fanáticos, trascendió que el "Diez" mantuvo una tensa pelea con su médico personal Leopoldo Luque días antes de fallecer.

Según informó Telam, las personas encargadas de contar dicha información fueron dos testigos que ya declararon en el expediente por la muerte del ídolo. Se trata de uno de los enfermeros que asistía a Diego y de su histórica cocinera, Romina Milagros Rodríguez, conocida como Monona. Ambos revelaron que el jueves previo a su muerte, es decir el 19 de noviembre, Maradona tuvo una pelea con Luque y que hubo un empujón en la misma.

"Es cierto que contaron que hubo una pelea, pero en el expediente está mencionado como un incidente más de lo difícil que era tratar con Maradona", indicó uno de los investigadores judiciales a la agencia de noticias. De acuerdo a lo declarado por el enfermero, el exfutbolista insultó a su médico, lo echó de la casa y hasta hubo "un empujón". Ese mismo jueves habría sido la última visita del profesional de la salud al country en el que Maradona hacía reposo.

Además, Monona, quien no fue testigo directo de la discusión, explicó que era habitual que ex futbolista echara gente o destrate a sus médicos y enfermeros. Cabe recordar que el pasado 25 de noviembre, día en que murió Diego, Leopoldo no se encontraba en el barrio privado de Tigre, pero aún así fue informado del paro cardiorrespiratorio de su paciente y se comunicó con el 911 para solicitar una ambulancia.