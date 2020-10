Martín Cirio se encuentra en el ojo de la tormenta tras protagonizar un escándalo en redes. El youtuber fue noticia luego de que salieran a la luz una serie de tuits de años atrás en los que bromeaba sobre tener encuentros sexuales con menores. Por ese motivo es que fue repudiado en las redes y lo acusaron de "pedófilo". Tras la polémica, " La Faraona" cerró su cuenta de Twitter y muchos famosos hablaron de él, como fue el caso de Juariu.

"Yo creo que hoy las redes no son lo mismo que hace unos años. A esto que está pasando le saco lo positivo. Somos responsables los instagrammers por el contenido que brindamos pero también la gente por el contenido que consume. Hay que hacerse responsable de los dos lados. La gente pasa mucho tiempo en las redes sociales, entonces la responsabilidad es mucho más grande", lanzó la intagramer en diálogo con Juan Etchegoyen por "Mitre Live".

"Yo no puedo estar burlándome de gente o haciendo un montón de cosas por más que sea mi humor, tengo que tener la responsabilidad de que hay mucha gente mirando del otro lado. Muchos chicos jóvenes. Esto es muy nuevo. Esto está bueno para que el que hace contenido pero también para el lado de la gente que consume. No es independiente. Esta batalla de la tele y los instagrammers. Son dos mundos que se tienen que amigar porque son dos pantallas que se consumen muchísimo", continuó.

"Estas cosas que pasan, por más que sean repudiables y no me gusten, está bueno que esté pasando porque hay que poner un límite. Ya no es tan ingenuo y es muy masivo", sostuvo la panelista. Y cerró: "No hay que quitarle la responsabilidad. Es un aprendizaje. La gente que consume en las redes tiene que ser consciente que lo consume. Es de los dos lados. Se tiene que ser mucho más cuidadoso".