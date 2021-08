Los hijos de Ricardo Fort, Martita y Felipe, junto a toda su familia, decidieron producir una serie sobre la vida y carrera del millonario para homenajearlo a casi ocho años de su inesperada muerte.

Para sumarle emoción, la producción decidió incluir testimonios de las personas más importantes en la vida de Fort. Sin embargo, Virginia Gallardo, que fue novia del chocolatero durante un año, decidió no ser parte de la biopic de su ex pareja.

Ante la negativa de participar de la producción, Gallardo debió enfrentarse a los cuestionamientos tanto de fanáticos como de la familia Fort. En ese sentido, la panelista de "Intrusos" apuntó duramente contra Rocío Marengo, pareja de Eduardo Fort, hermano de Ricky.

La familia de Ricardo Fort cuestionó la baja de Virginia Gallardo de la biopic para homenajearlo.

La modelo arremetió contra la participante de "ShowMatch: La Academia": "Eso de que 'a Virginia la quiero'. No, ¡basta de la doble careta! Me querés o no me querés, decí lo que querés y bancatelá. No digas 'a mí me cae bárbaro'. Estoy cansada de la gente falsa. Decí lo que tengas ganas de decir".

.

"Ahora me pregunto yo, que ella está en el vínculo familiar, ¿para qué me llamaron para que vaya al cumpleaños de 15? ¿Tengo que pensar que me utilizaron en ese momento y que hoy también me necesitan para la serie? Porque si no, no entiendo", argumentó furiosa.

"De repente le dije que no a la serie y todo eso quedó en el pasado y tienen mil cosas mías para contar. De repente amenazan. ¿Díganme cuál es la diferencia de una Rocío Marengo, pareja actual de Eduardo Fort, que viaja por el mundo? ¿Qué se paga ella los pasajes? Porque ella hoy hablaba de gastos de tarjeta. ¿Perdón? ¿Tenés la cara de salir a hablar de mí en cuanto a lo económico? Ya somos grandes. Ya no somos las del reality. No tenemos 20 años. Hay un límite", cerró Gallardo contra Marengo.

¡Mirá el llanto de Virginia Gallardo por las críticas tras su baja de la serie de Ricardo Fort!

Ante los insólitos dichos de Gallardo, la mediática hizo un descargo en "Los Ángeles de la Mañana": "No merezco todo lo que está diciendo, una cantidad de pavadas. Tengo mil cosas para responderle. Cuando yo hablé de la serie, lo único que dije fue que no me parece bien que no sea parte. Yo hubiese sido parte. Además, en este caso puntual, aparecen los chiquitos de una persona que fue importante en su vida, para hacer un homenaje y les dice que no. Solo dije que me parecía desagradecida de su parte".

"Yo hablé para el programa en el que ella trabaja, Intrusos. Fue el mismo programa en el que su compañero, Rodrigo Lussich, le dice en la cara que todo el mundo la trató de gato. Yo no la veía como un gato de Fort. Si ella está convencida de que su imagen era de gato, será un problema de ella con su pasado, que tendrá que analizar", argumentó.

Y agregó sobre el romance de su cuñado: "De lo que tuvo Ricardo, ella era lo mejorcito. Porque el 95% del entorno de Ricardo era por interés y por laburo. ¿Qué me va a venir a decir, que era todo por amor?".

¡Mirá el furioso descargo de Rocío Marengo sobre los dichos de Virginia Gallardo por la serie de Ricardo Fort!