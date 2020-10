El Dipy es uno de los artistas que más involucrado se encuentra con la situación política del país. El cantante se mantiene activo en las redes y fue el centro de la polémica al cruzarse con figuras como Diego Brancatelli, Pablo Echarri y Jorge Rial.

En su visita al programa "Informados de todo", en América TV, el cantante manifestó su disconformidad con el accionar del gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia y la poca efectividad que tuvieron en relación a todas las medidas tomadas para luchar contra el coronavirus.

El Dipy realizó un descargo sobre la situación actual del país

También se refirió a la problemática alimenticia, que muchas personas tienen hambre y no tienen dinero para comprar comida. "Hace 7 meses que no tengo un mango", expresó preocupado. El artista tropical aclaró que no puede trabajar por la falta de protocolos preventivos contra el Covid-19.

Además recordó la presidencia de Mauricio Macri y los objetivos que se plantó al comienzo: "Cuando nos decía que iba a llegar a pobreza cero todos sabíamos que era una mentira".

Finalmente, El Dipy contó que rechazó las propuestas para hacer política que recibió: "Me llamaron de todos lados. Yo no estoy capacitado para hacer política. Yo no tengo el secundario completo. No pude porque tuve que salir a laburar".

