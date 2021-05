Ángel De Brito debutará como jurado de " La Academia" luego de estar aislado por Covid-19. Durante su aislamiento, Guillermina Valdés fue la persona que se encargó de puntuar a los participantes en el primer ritmo y en cada gala se destacó por su explosiva personalidad.

Por esta razón, trascendió que la modelo podría sumarse como quinta jurada en el estrado. En su ciclo, "Los Ángeles de la Mañana", de Brito debatió sobre la posibilidad de que Guillermina se sume al certamen y fue lapidario con sus declaraciones.

“Para mí cuatro está bien. No voy a decir qué cuatro, pero cuatro está bien. Yo estuve en jurado de cinco y se hace largo”, comentó el conductor.

“Vos contaste acá que ese día que hablaste con Marcelo antes de que empezara La Academia, ese día, nada oficial, se habló de un quinto nombre cuando todavía estábamos hablando. ¿Ese era el nombre que ahora se propone para el quinto jurado?”, indagó Mariana Brey.

A lo que el periodista contestó: “No. No es ese. Ese era otra persona que me cae muy bien”. Acto seguido, Brey le preguntó: “¿Guillermina no?”. Y Ángel contó picante: “No. Ese quinto jurado previo al comienzo de Showmatch no era ella. Y yo con Guillermina a pesar de lo maleducada que fue conmigo me llevo bien y me cae bien. Pero era otra persona”.

.

Por último, el comunicador deslizó con tono misterioso: “Y si no lo dije entonces, para qué ahora. Capaz viene de reemplazo de Pampita. Es alguien que me cae muy muy bien, que son poquitos”.