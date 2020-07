Tras su cruce con Denise Dumas, Marcela Coronel decidió renunciar a "Hay que ver", que se emite por El Nueve.

En medio de la repercusión de la noticia, la periodista fue consultada por cómo se siente luego de su determinación: “Me da risa escuchar a gente que dice ‘no era tan grave’. Solo yo sé cómo me sentí en ese momento, por qué en el corte me puse a llorar y mis compañeros lo supieron inmediatamente”.

“Si una compañera tuya se larga a llorar, ¿no la llamás por teléfono? Una compañera que además está por debajo de vos, porque ella sí tiene el poder de un conductor”, continuó explosiva contra la conductora.

En cuanto a su salida del ciclo, contó: "No me quedó otra. Me voy porque tengo un malestar enorme de tener que estar con una conductora, sabiendo lo que a mí me pasó, que durante una semana me ignoró. No me llamó y renuncié”.

"La gota que rebalsó el vaso fue que me ningunee la conductora. Y que después no lo registre y no me pida perdón", destacó furiosa.

Además, sobre el polémico cruce en vivo con Dumas aseguró: “Yo siento que en lo personal me toca cuando en un debate vos no tenés nada para argumentar y te vas a lo personal. Me provoca un quiebre. Yo también puedo contestar con cosas personales, pero no lo hago. Me parece espantoso. Si vos no podés argumentar por qué querés que se abra la cuarentena, no hables. Ese límite ético no lo paso cuando debato ideas y sino me callo la boca".