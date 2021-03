Hace algunas semanas, Nicole Neumann declaró en una nota que desde hace dos años y medio decidió dejar de hablar de su vida privada. "Nunca voy a decir nada; si estoy conociendo o no, si fui o si vine, nunca más", remarcó.

Sin embargo, este miércoles comenzó a circular el rumor de que estaría de novia con un piloto de carreras TC de 29 años. Se trata del joven corredor automovilístico José Manuel Urcera y la primicia la dio a conocer Karina Iavícoli en "Nosotros a la Mañana".

.

Pero no conforme con instalar el tema y para contrarrestar las desmentidas de su ex compañera del programa, la periodista compartió este jueves una prueba irrefutable del nuevo romance de la modelo: la primera foto de Nicole y el piloto, juntos.

"Esta foto es de una cena en un lugar y el resto son conocidos de la pareja. Se la ve espléndida y feliz al lado de él", detalló la periodista. Y expresó: "¡Qué tupé, Nicky diciendo que es mentira! A mí me dijo 'no hablo de mi vida privada, no digo ni que sí, ni que no'".

La foto que confirma el romance de Nicole Neumann con el joven piloto de TC.

A todo esto, la panelista Sofía Macaggi aportó un nuevo dato sobre Urcera: "Él se separó hace muy poquito y se sigue viendo con su ex. ¡Y lo puedo probar!".