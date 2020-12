Que Marley disfruta viajar y conocer diferentes partes del mundo no es una novedad. Sin embargo, en las últimas horas el conductor compartió una foto inédita de su primer viaje a Egipto con tan solo 22 años y generó repercusiones en sus seguidores.

"Mi primer viaje a Egipto fue por vacaciones después volví dos veces más a hacer el programa. Vacaciones solo fui y me subí a un barco por el Nilo con muchas anécdotas. 22 años tenía", escribió el querido presentador. Rápidamente su posteo recibió más de 45 mil "Me Gusta" y cientos de comentarios desopilantes por parte de los usuarios.

"Que suerte la tuya marley. No nos hagas envidiarte más", "Qué lindo y qué suerte, yo no conozco ni Brasil", "Yo con 22 años no puedo ir ni a Mar del Plata", fueron algunos de los tantos mensajes que le dejaron al padre de Mirko. Además, su nombre es tendencia en Twitter por su publicación.

¡Mirá!