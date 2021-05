Días atrás, Laurita Fernández anunció su separación de Nicolás Cabré a través de sus redes sociales y sorprendió a miles de fanáticos que apostaban por aquella relación: "Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron 3 años hermosos".

Sus declaraciones se convirtieron en noticia rápidamente y generó la opinión de varias figuras en los medios. Una de ellas fue Soledad Fandiño, con quien en la antigüedad tuvo varios roces. La también ex de Cabré desconfió del método de la bailarina para comunicar su ruptura y disparó en "Es por ahí": "¿Podés preguntarte a vos mismo en Instagram?".

En "Intrusos" fueron a buscar la palabra de Laurita para preguntarle sobre su distanciamiento del artista. Al respecto, la mediática contestó: "Bien. La comunicación es parte de decir 'entiendo que trabajo'. Ahora voy a empezar con la promoción del programa y se iba a poner el foco en eso y no tenía sentido para mí. Por eso dije 'lo cuento en mis redes sociales', que siempre te preguntan cosas. Dije 'listo, contesto esta pregunta, lo digo y ya está'".

Fue en ese entonces cuando el cronista lanzó sin filtro: "¿La pregunta que te llegó a Instagram fue una pregunta que te hizo alguien o una autopregunta tuya? Soledad Fandiño sembró esta duda".

Indignada y molesta, Laurita fue concreta. "Ay, no, no, no. Bueno, no voy a responder absolutamente nada. Pero sí, obvio (que me lo preguntaron)", cerró.