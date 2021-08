Luego de protagonizar años atrás una de las separaciones más escandalosas de la farándula argentina y de picantes idas y vueltas, Nicole Neumann y Fabián Cubero parecen haber encontrado algo de paz en su relación. Sin embargo, Mica Viciconte lo puso en duda.

La modelo se encuentra en pleno romance con el piloto de automovilismo José Manuel Urcera. Si bien el noviazgo es reciente, demostraron a través de las redes sociales lo bien que la pasan juntos, incluso este fin de semana lo acompañó hasta Posadas para verlo en una de sus carreras.

Por su parte, el ex ídolo de Vélez formó pareja con Viciconte hace más de cuatro años y hasta conviven y piensan en tener hijos. Pero la relación entre la pareja actual de Cubero y Nicole es muy mala.

En este último tiempo la ex pareja se mostró más calmada y sin tantos encontronazos. Incluso con tres hijas en común, Indiana, Allegra y Siena, las cosas como familia empezaban a fluir mejor, hasta que la guardavidas oriunda de Mar del Plata reveló todo: "Las apariencias engañan".

Semanas atrás, la integrante de "Los ocho escalones" aseguró en una nota que el vínculo con su ex "está en camino a mejorar" y remarcó que las hijas en común "no pueden borrarse". Mietras que en cuanto a su relación con Mica, la catalogó como "nula".

"Hay una frase que dice que las apariencias engañan. No sé, no puedo opinar de nada porque tengo una cautelar”, sentenció picante la ex "Combate" en comunicación radial con "Agarrate Catalina". Y siguió: "Siempre es preferible guardar silencio y que el tiempo empiece a demostrar las cosas".

Además, disparó duro contra Nicole: "Está el speech que uno dice que no podés opinar porque no sos mamá y que te digan eso es un golpe bajo de la otra persona. Yo como profesora tuve alumnos chicos y también cuidé niños".