Después del regreso a la televisión de Mariana Fabbiani de la mano de sus almuerzos diarios en la pantalla de El Trece, muchos se refirieron a viejos rumores de un enfrentamiento con la diva del canal, Mirtha Legrand.

Como las dos figuras tienen un formato de programa similar, ciclos en los que reciben invitados y disfrutan de extensas charlas mientras almuerzan frente a los televidentes, parece que la histórica conductora y su familia, entre los que están el productor Nacho Viale y su hermana Juana, quien se encargó de reemplazar a su abuela, estarían sorprendidos por las similitudes.

Juana Viale se refirió a la similitud entre los programas de Mirtha Legrand y Mariana Fabbiani en El Trece.

En diálogo con "Intrusos", Juanita manifestó su opinión sobre el tema: "Cada uno es libre de crear y también es libre de copiar. Yo creo que el formato de Mirtha Legrand, y no lo digo yo, lo puede ver cualquier televidente, existe hace 53 años. Es una propuesta que por ahí se la presentaron a Mariana, no sé si de parte del canal o de la producción...¡pero sí, es una copia! Al pan pan y al vino vino. No está mal decir que es una copia, lo que está mal es negarlo o decir que querían hacer otra cosa y les quedó igual".

Sobre la vuelta de Mirtha a la pantalla de El Trece, Viale aseguró: "Serían especiales entonces tendría una dinámica distinta a lo que son los programas. Estimo que serían una vez al mes. Cuando se sepa, la ciudad se va a enterar. Ella tiene siempre muchas ganas de volver y extraña su público. Extraña la dinámica de la cámara y el estar aggiornada para recibir a sus invitados".