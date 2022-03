Al igual que con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Jorge Rial cuestionó la moral y los "códigos" de Carmen Barbieri, quien habló sobre su ruptura con Romina Pereiro, y sí se dio a raíz de una tercera en discordia, posiblemente la periodista Alejandra Quevedo.

“Carmen se olvida del día que evité que fuera presa. Ella dijo que la eché del canal pero a ella la sacaron porque le iba mal. Tiene que acordarse de lo que hice por ella. Ella iba a ir presa por evasión de impuestos. Hablé con la gente de la AFIP y lo evité. Pero eso, insisto, no lo dicen", aseguró Rial sobre su vínculo con la ex participante de "MasterChef Celebrity 2".

Entonces, la mamá de Fede Bal se plantó y usó su programa "Mañanísima" para hacerle una picante advertencia al periodista: “No te metas conmigo, Jorge Rial, porque te va a ir mal. Está tratando mal a todo el mundo. Lo perdono porque está pasando un mal momento, nada más, y cuando uno tiene el corazón roto y el alma destruida… yo lo entiendo. Lo que digas es perdonable”.

En ese sentido, la panelista Estefanía Berardi se opusó al accionar de Rial: “El periodismo evolucionó, tampoco tiene que ser excusa para destruir al otro el estar pasando un mal momento”. Pampito, quien fue duramente criticado por More Rial, también opinó: “Cambió la manera de hacer espectáculos”.

Luego, la capocómica se mostró afligida por los ataques de Rial: “Me duele que quiera destrozar a una familia. A mí no me afecta, porque somos Fede, mi perro, mi prima y yo, pero se está metiendo con otras personas… Insisto, que no se meta conmigo porque no lo va a pasar bien”.

¡Mirá el duro mensaje de Carmen Barbieri a Jorge Rial!