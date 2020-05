E n los últimos días, varios actores manifestaron su necesidad de retomar el trabajo que, por la cuarentena que vive nuestro país, está paralizado como el de tantos otros rubros. Álvaro Navia y Freddy Villarreal, por ejemplo, admitieron que su sindicato "no les permite" trabajar de lo suyo mientras la situación de emergencia sanitaria se mantenga.

Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores, explicó: "La asociación no es la que determina que los actores trabajen. El gobierno decretó un aislamiento social obligatorio, una cuarentena obligatoria, y a medida que pasa el tiempo determina qué actividades se pueden realizar y cuáles no: la nuestra todavía no se puede realizar".

En diálogo con "Espléndidos pero infidentes", por AM 990, aseguró que estaban atribuyendo esa decisión a un capricho suyo y aclaró: "Los actores y actrices de nuestro país vivimos de nuestro trabajo y necesitamos trabajar para vivir", pero "la nuestra no es una actividad considerada indispensable": "Somos un sindicato que defendemos los derechos laborales entre los que está la salud. Todos los que cumplan un trabajo o una tarea como actores no pueden hacerlo".

Por otro lado, ayer Luciano Castro habló con "Intrusos" sobre el tema. "Hay una fantasía de que los actores vivimos una vida hollywoodense y no es así. Muy pocos son millonarios y se pueden dar el lujo de no trabajar. Yo tenía una gira por todo el país que no la puedo hacer, tenía una película para filmar que no la puedo hacer. Pero debo reconocer que hay gente que está peor que nosotros, entonces es muy delicado el tema. Entramos en un cuello de botella donde debe haber prioridades".

Y sentenció: "Yo confío en la dirigencia de la Asociación de Actores. Y sé que el Presidente cuando abre su agenda tiene el tema de actores en mente, cuando hace una semana no estábamos en los planes de nadie. Tampoco quiero que flexibilicen y tengamos que volver para atrás como ese viernes con los jubilados en el banco, que cuando lo veía me daba la cabeza contra la pared. Yo también quiero volver a trabajar, volver a facturar, volver a salir. Tengo un hijo de 18 años que está con su mamá y que quiero abrazar pero me parece que hay que ubicarse en la cola (...). Hay que aunar intereses, volver a la mesa inicial y establecer prioridades porque cuando veo que hay gente que no tiene agua, ni techo, mi discurso se vuelve efímero. Cuando sale alguien y dice que se está muriendo de hambre me tengo que callar la boca".

Desde el lado de la producción, en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Pablo Culell contó cómo Underground prepara la cuarta y quinta temporada de "El marginal". "Seguramente vamos a tener en el aire 'El marginal' para el año que viene. Estamos trabajando en un protocolo que esté dentro de lo establecido. Va a haber una etapa intermedia donde se trabaje con distanciamiento, con poca gente y un menor despliegue".

Respecto de la varias veces postergada fecha de inicio de rodaje, apuntó: "Por ahora tenemos una fecha en primavera, siendo un poco utópicos y un poco realistas. Pero todo esto suponiendo lo que se permitirá hacer en términos sanitarios".