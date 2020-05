A pocos días de su regreso a la televisión, Yanina Latorre confesó los deseos sexuales que siente por Jorge Lanata y reveló cuál es su fantasía más íntima. La panelista guarda una relación muy cercana con el periodista por su trabajo juntos en la radio y desde entonces mantiene una atracción muy especial.

"Me encanta el olor, cómo se viste, la inteligencia... Amé trabajar con él, nos hicimos amigos. Varias veces hablamos de su vida íntima, pero no lo voy a vender al aire", confesó Yanina y fue mucho más allá al confesar que le hubiera sido infiel a su ex marido, Diego Latorre, con el conductor de "Periodismo Para Todos".

La vuelta de Lanata a la pantalla chica está anunciada para el 31 de mayo, luego de su recuperación de salud y en medio de la pandemia de coronavirus. "Si me da bola le doy hasta dejarlo sin aliento", disparó sin filtro y declaró: "Es el hombre con el que le sería infiel a Diego. No pasó nada porque no me invitó... yo soy machista".

Después de una entrevista con " Los Ángeles de la Mañana" en la que acláró que está soltero, la mediática celebró: "Tengo una oportunidad..." y momentos después adviritió: "No sé si le importa o no a Diego, no es mi problema. Lanata, hoy te llamo y voy a tomar el té con vos".

Sin embargo aclaró que sus fantasías son "platónicas". "Se lo dije en la cara y él me respondió: 'Ojo, ojo que me puede calentar'", confesó.