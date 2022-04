En las últimas horas se confirmó el noviazgo de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul con las fotos de ellos juntos caminando de la mano por Ibiza que salieron a la luz. De tal forma, muchos se preguntaron si el inicio de este romance se dio cuándo el jugador todavía estaba en pareja con la madre de sus hijos, Camila Homs.

En los últimos días, la modelo publicó un fuerte mensaje contra las mujeres que "se meten con hombres casados", y eso incrementó aún más las sospechas.

En ese sentido, justamente trascendió que la familia Stoessel siempre quiso tratar el tema con discreción, por miedo a que comparen a la cantante de "Miénteme" con la China Suárez, y su escándalo de infidelidad con Mauro Icardi y Wanda Nara.

Salieron a la luz las primeras fotos de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul juntos en Ibiza.

"La familia estaba muy preocupada después de lo que le pasó a la China, y el escarnio público que sienten que vivió con esta situación, de que Tini no sea la segunda China Suárez. Tenían mucho miedo de eso. Por eso también ciudaban mucho las formas y los tiempos", indicó Paula Varela en "Socios del Espectáculo".

La familia de Tini Stoessel tendría miedo de que la comparen con la China Suárez.

De tal forma, Karina Iavícoli agregó: "Cuando lo conté en Intrusos en octubre no lo quise decir porque De Paul estaba con Camila. Entonces di a entender que Tini estaba empezando una relación con alguien. Pero me pareció que no daba decirlo, porque Rodrigo y Camila todavía estaban juntos, y el bebé tenía meses".

