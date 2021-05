Juana Viale cada vez se anima más a hablar sobre política y actualidad desde que ocupa el lugar de su abuela Mirtha Legrand en sus históricos programas. Siguiendo los pasos de la diva de los almuerzos, la actriz es muy crítica del gobierno actual.

En una entrevista, Juana habló sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner y la describió con una peculiar frase. Todo comenzó cuando le preguntaron qué invitados le gustaría tener en su mesa y una de las primeras que nombró fue la ex presidenta: "A Cristina me gustaría preguntarle sobre el énfasis que tiene el rol de vicepresidente en este gobierno y por qué ella elige el silencio en este momento".

"Yo creo que ella es alguien que tiene mucho carácter, lo vimos cuando fue a hablar con los jueces. Habla cuando quiere, hace silencio cuando quiere. Me parece que debe haber otra Cristina que no conocimos. Ella, como política, debe ser una figura que tiene. Porque debe existir otra Cristina: una mujer a la que se le murió el marido, una hija que tuvo que vivir afuera por la razón que sea", siguió en una entrevista en "Solo una vuelta más" por TN.

Y luego sentenció: "Cristina es como ese libro que habremos leído todos: el caballero de la armadura oxidada. Es humana. Si la pincho creo que le sale sangre roja".

También aseguró que le gustaría tener un mano a mano con Alberto Fernández: "Tener al Presidente y a Fabiola sería muy interesante. Estar al lado de ese hombre no debe ser nada fácil".

Y luego confesó que se comunicó con el Presidente: "Alberto me respondió cuando le escribí el año pasado. Me dijo que habláramos más adelante. Le volví a escribir y no me contestó". Y agregó con ironía: "Por ahí no vienen porque no se animan. Le tendrán miedo a la persona que tienen enfrente".