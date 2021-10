Wanda Nara lanzó una bomba ayer por la tarde en sus redes sociales: se separó de Mauro Icardi y dio a entender que el motivo fue producto de una infidelidad. En ese sentido, Andrés Nara se refirió al difícil momento que vive su hija: "Lo que más me importa es que ella esté bien".

El papá de Wanda y Zaira Nara habló de la crisis que está atravesando el matrimonio de la empresaria: “Me enteré porque me pasaron la información, soy sincero y no tengo mucho para opinar, pero me dolería muchísimo que se separen, porque él se comportó muy bien tanto con los hijos de Maxi como con las nenas”.

Además, el padre de la botinera argentina remarcó que el ex jugador del equipo italiano de fútbol, Inter, siempre respetó muchísimo a la modelo.

En el audio que le envió al periodista Juan Etchegoyen, Nara confesó que no tiene información sobre los rumores que circulan sobre una supuesta infidelidad: “Los detalles personales de lo que ha pasado no los sé, pero no me gustaría entrometerme ni meterme en una situación así”.

Y agregó: "Ojalá que esto se aclare, obviamente lo que más me importa es que ella esté bien. Yo siempre voy a estar para ella y los chicos, quiero que se reestablezca porque estuvieron mucho tiempo bien”.

Escuchá el audio de Andrés Nara sobre la separación de Wanda y Mauro Icardi