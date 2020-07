A tan solo una semana del inicio del "Cantando 2020", ya hay graves problemas entre los concursantes. Tras la confirmación y casi inmediata baja de Georgina Barbarossa del certamen por no querer compartir aire con Moria Casán, ahora el nuevo conflicto es con Karina Jelinek que no acompañará a su pareja supuestamente por no estar a su altura.

La primicia de este problema la tuvo "El run run del espectáculo", programa conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio que se emite sábados y domingos por Crónica HD. Allí contaron que la modelo le mandó un mensaje a Cristian Fontán, su soñador asignado, para avisarle que iba a cambiar de compañero.

Esto no significa que la artista vaya a dejar el concurso, sino que pidió estar con otro artista con el que pueda trabajar mejor. " Necesito a alguien que se amolde a mi voz, vos sos re buen cantante. No es algo personal, me pone mal decirte esto”, le dijo al soñador.

Ahora, Jelinek cantará con Manuel Victoria, pero ante el escándalo que generó, decidió hacer un descargo en redes: “Debido a la información que salió hoy quiero contarles cómo fue la situación con mi compañero. Primero que nada quiero decirles que Cris es un gran cantante y se nota que re buena persona. Eso no tiene nada que ver con mi decisión".

"Como saben, yo no canto, no tengo técnica y me cuesta mucho. Después del primer ensayo noté que Cris, que tiene una voz re linda, al practicar la canción al tono que yo intentaba cantarla tenía que forzarla”.

Siguió con una larga excusa en más tuits: “Cómo no sé nada de canto pregunté en la producción por qué lo seleccionaron para mí y ahí me respondieron que yo lo había pedido, y eso no fue así. Un amigo nuestro en común que me cerró el contrato fue quien lo pidió”.

Al enterarse de lo sucedido, ella misma decidió elegir a otra persona: "Ahí tomé la decisión que Manu me hacía sentir más cómoda y segura al cantar. Mi intención no es dejar a nadie afuera, de hecho le pedí a la productora que le asignen otra persona. ¡Solo quiero sentirme segura y cómoda cuando participe!".

Pero como dice el refrán "no aclares que oscurece", Karina borró los mensajes de la red social, lo que tejió un nuevo manto de dudas sobre su polémica decisión.

Si es cierto lo que cuenta Karina acerca de la imposibilidad de armonizar correctamente con Cristian, quizás esto beneficie al concursante, pero dejarlo a la buena de dios tan cerca del inicio del programa, seguramente lo perjudique anímica y artísticamente.

El programa conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández se estrenará el lunes 27 de julio. ¿Cómo estarán los ánimos de todos los implicados?