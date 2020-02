Durante una entrevista con el especialista en narcotráfico Mariano Restrepo al aire de su programa, Gisela Barreto protagonizó un embarazoso momento al confundir los cárteles de droga con los de la calle, y despertó fuertes críticas en su contra.

En uno de los episodios de "El vaso" emitido por TLV1, la presentadora tenía de invitado a Restrepo quien comenzó a hablar sobre el tráfico de estupefacientes en América y una inusual pregunta de la ex vedette se volvió viral.

Durante la entrevista.

"En el primer mundo a los cárteles los tienen ocultos, pero en el tercer mundo están desenmascarados. Es muy curioso porque los cárteles del tercer mundo son los que les venden a los del primer mundo”, explicó el experto, a lo que la conductora consultó: “Cuando usted dice ‘carteles’, ¿a qué se está refiriendo? ¿Literalmente a los carteles que están por las calles?”.

.

La insólita duda de Barreto generó en las redes sociales centenares de burlas y críticas sobre su labor periodística a cargo del programa. Ese fragmento de la entrevista suma más de diez mil reproducciones solo en YouTube.

El descargo de Gisela Barreto por las críticas a su pregunta de los "carteles"

Tras de la viralización de una peculiar pregunta de Gisela Barreto al especialista en narcotráfico Mariano Restrepo sobre los "carteles" de la venta de droga, la locutora se defendió de las burlas.

"Se le llaman 'cárteles' a las organizaciones criminales de droga”, explicó el entrevistado atónito por la consulta. Pero, después de la difusión del corte, Barreto arremetió: "La pregunta la hice porque no sabía de lo que estaba hablando. Soy periodista especializada en religión y defendiendo los valores".

El programa se emite por la señal de TVL1.

"Le pregunté específicamente de los carteles. No tiene nada de malo", desestimó y expresó que no le duelen las críticas. "No me duelen a mí las críticas de la gente, le tengo lástima a esa gente. Son gente vacía. No tienen nada que hacer en su vida, están prendidos a una red. Estoy ocupada en mi familia, en el aire libre. Todo lo que digan me da igual", confió a Radio Mitre.