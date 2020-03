Cinco años atrás, Nazarena Vélez vivió una de las mayores tragedias de su vida luego de que su marido, Fabián Rodríguez, se quitara la vida. La productora quedó devastada por la pérdida de su pareja, con quien tuvo a su hijo Thiago, que en ese entonces era tan solo un bebé.

El tiempo pasó y de a poco Nazarena intenta rearmar su vida. La ex vedette volvió a apostar al amor con Santiago Caamaño, de quien se la ve muy enamorada.

Sin embargo, parece que Fabián le sigue mandando señales. La productora hizo un vivo en Instagram antes de realizar la función de "Él en mi cuerpo" en San Rafael, Mendoza, y cuando estaba por hablar de Rodríguez pasó algo insólito.

"Yo no tengo débito automático, desde que pasó lo que me pasó hace cinco años", lanzó Nazarena cuando de repente se escuchó la explosión de un globo y ella gritó. "Justo se explotó un globo, iba a hablar de Fabián y se explotó un globo. Desde que pasó lo que pasó con Fabi yo me quedé sin cuenta en los bancos ni nada, entonces no tengo tarjeta de débito, de crédito. Guau, quedé flasheando eh, yo que creo en las energías", explicó.

Luego de lo ocurrido, Vélez le envió un audio a Tomás Dente en "Nosotros a la mañana" y explicó lo sucedido. "Nada, estaba haciendo un vivo en el camarín, y justo hablando de un tema que me pasó cuando pasó lo de Fabián y explotó un globo. Y nada, la verdad que pudo haber explotado porque explotó, pero explotó justo cuando cuando estaba hablando de eso, y con él me suelen pasar cosas así, que se cierre una puerta, que se apague una luz, o algo, pero pasó justo cuando estoy hablando de Fabi. Me impactó, nada más, pero ya estoy un poco acostumbrada. No pasa nada, tal vez es que estoy un poco sugestionada y puede ser también eso, qué sé yo", reveló.