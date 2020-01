Calu Rivero atraviesa un nuevo "viaje" que comenzó cuando decidió cambiar su nombre a Dignity y llamó "Lavidad" a la Navidad. Ahora, la actriz compartió detalles de la nueva experiencia espiritual que vive desde José Ignacio, Uruguay.

Con una remera que reza "I'm from the illumination nation (Soy de la nación de la iluminación"- y que ya está a la venta- Calu compartió fotos en las que toca a desconocidos. "Recuperar el contacto humano. Nada más hermoso, expansivo y gratificante", escribió en Instagram.

Y agregó: "Ver lo fresco, lo crudo, lo concreto, lo genérico, lo abstracto, lo categorizado. Vivir más en el mundo real de la naturaleza que en el mundo verbalizado de los conceptos, prejuicios, estereotipos. Estar abierto a la experiencia. I’m from the illumination nation. Gracias por jugar".

Ante las dudas de sus seguidores, Dignity ofreció detalles de la experiencia que está viviendo: "En NYC donde estoy viviendo hace unos años ya, es muy común que la forma de iniciar un diálogo sea: where are you from? ( De donde sos? ) Por qué? Porque es una ciudad que alberga muchas nacionalidades, muchas culturas e idiomas. Me descubrí respondiendo 'I’m from the illumination nation' (mi nación es la iluminación) quizás por mi necesidad de querer ser parte de un todo, borrando límites geográficos".

Y explicó que es la "Illumination Nation": "Es una comunidad que busca contagiar luz porque cree en el potencial divino de la especie humana. Deseo expandir la palabra iluminación en la mayor cantidad de espacios y formas posibles usando el lenguaje como una forma de comunicación, de cambiar la conversación cultural, de crear una nueva nación donde habite la verdad, la libertad, la belleza y la naturealeza".

Luego, reveló que creó una remera junto a una marca que la vende: "Elegí que sea una remera, porque la ropa habla y cuando tiene mensajes, mucho más fuerte. -- I AM FROM es el comienzo de una conversación, la invitación a dialogar y esta es nuestra propuesta. Este es un movimiento que pisa firme en el presente. Hoy es una remera, hoy es en ingles, somos siendo esta transformación, que cambiará siempre".

Por último, invitó a sus seguidores a seguir sus pasos : "Cualquiera que resuene con estas palabras está invitado a ser parte ✨✨✨✨✨✨✨".