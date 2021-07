Ergün Demir cobró mucha popularidad en Argentina a raíz de su papel en “Las mil y una noches” que se emitía en El Trece. El actor se acercó al país a raíz de la buena recepción que tenía la serie turca y esto incluyó ponerse de novio.

María de Cicco estuvo en pareja con el actor durante su estadía en Argentina pero los recuerdos están lejos de ser agradables. La ex novia de Demir fue invitada a “El Club de las Divorciadas” y reveló algunos detalles escalofriantes de la relación que mantuvo.

“Me manipuló a través de la religión y se vino a vivir conmigo cuando todavía no lo conocía. A los pocos meses, ya estaba con todas las valijas en mi casa”, recordó María en el reportaje que encabezó Laurita Fernández. La pareja vivió muchos momentos de violencia y reveló: “Terminé destruida, en terapia intensiva y al borde de la muerte por el desgaste emocional”.

“Me obligó a estudiar el Corán, en mi casa me vestía con su ropa de hombre. Me negaba hasta el agua, él me cocinaba”, detalló. Cabe recordar que el protagonista de “Las mil y una noches” ya tenía denuncias por abuso sexual antes de ingresar al país pero salieron a la luz luego de que se marchó.

El maltrato creció a tal punto de que sufrió un envenenamiento. “Escondía los condimentos en su habitación. Una noche me sentí mal después de una cena y no podía reaccionar. Agonicé durante casi dos horas y después llamé a la policía. Él se encerró en su habitación porque era una figura pública y no quería ser vista”, finalizó.

