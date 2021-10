Tras el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi siguen apareciendo nuevos personajes en está novela sin fin. Luego de que a la China Suárez se la hayan vinculado con el jugador de fútbol y varios españoles, hace pocos días salió a la luz que estaría saliendo con Nicolás Furtado. Ante esto, la exnovia del actor, Josefia Presno salió a hablar.

La modelo uruguaya se vio envuelta en esta polémica luego de que diera su opinión sobre la relación entre los actores y dijo: "La verdad es que no tengo nada para decir. Con Nico estamos separados hace tiempo, no me fue infiel ni pasó absolutamente nada malo entre nosotros. Es una gran persona y extremadamente respetuoso, sería incapaz de hacer algo así. Por suerte tenemos una hermosa relación, nos queremos mucho y siempre va a ser así", dialogó con "Teleshow".

.

Asimismo, en medio de la crisis que hay entre la rubia y el jugador de fútbol aparecieron fotos de Suárez con Furtado en Milán ya que ambos se encuentran en Europa por cuestiones laborales.

Además, Presno se explayó en su cuenta privada de Instagram y escribió: "La procesión puede ir por dentro. Pero siento. Un montón. No nací para medias tintas. Es a todo o nada. Lo que siento, lo siento a fuego. Y lo que no, lo siento un montón también. Es intenso. Es un sentir profundo. No lo puedo caretear. Porque aunque lo intente, se nota. Y en algún punto no me interesa caretearla. Lo que siento, lo siento. Fin. Porque siento un montón, y es inevitable".

Por el momento, ni la modelo argentina, ni el actor uruguayo salieron a aclarar su relación o desmentirla. De todas formas, las fotos hablan por sí solas y se los pudo ver juntos en Milán, ciudad donde se refugió la hermana de Zaira Nara estos días.