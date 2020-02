A fines de 2018, la modelo Naomi Preizler lanzó la canción "Fama de put...", un tema con el que se encuentra cerca de superar los 5 millones de reproducciones en YouTube. Como parte de la campaña de difusión de su nuevo trabajo artístico, Jimena Barón posó, en estos últimos días, junto a una foto en la calle donde se ve un grafiti de la provocadora frase.

Como consecuencia de la polémica que inició el afiche que simula a los "papelitos" que ofrecen servicios sexuales, una campaña que utilizó la actriz para difundir su tema "Put...", la expareja de Joaquín Furriel salió furiosa a su cruce.

El inicio de esta discordia se generó por un fragmento del extenso descargo que hizo Barón en su cuenta de Instagram: "No fui muy original. No soy la primera en hacerlo (usar la palabra 'put...' en un tema musical), es algo que se hizo antes, sólo que jamás había generado polémica seguramente porque sí soy la primera mujer que lo hace".

.

Ante estas palabras, Preizler explotó de furia y se despachó contra la artista a través de las historias de esa misma red social. "Subir un posteo en Instagram diciendo que sos la primera mujer en usar la palabra 'put...' de esta manera y que generó tanta polémica porque sos mujer y porque siempre la palabra 'put...' la usaron los hombres en sus temas de reggaetón... Vos, que sos una mujer que sufrió tanto y poniéndote en el lugar de víctima. Pero estás anulando a todas las otras mujeres que ya lo hicieron. Porque pueden decir que yo no tengo un montón de seguidores y no soy tan famosa como ella, pero mi tema fue viral. Creo que mucha gente lo escuchó en este país y en todo el mundo", comenzó a explicar la modelo.

Además, Naomi le recordó un episodio en especial a Jimena: “Cuando compuse mi tema era re novata y flasheaba tener contacto con algún artista que me guste, que me inspire y me pueda ayudar a difundirlo más. Jimena me interesaba mucho en ese momento, su propuesta me parecía copada. Me intrigaba conocerla para ver qué me podía aportar porque me parecía que ella era re pu...”.

"Cuando lo compuse era re novata y flasheaba tener un feat con (dúo con...) alguna artista que me gustara, me inspirara y me pudiese ayudar a difundirlo más. A mí la verdad que Jimena me interesaba mucho. Su respuesta fue que ella no podía asociarse con un título así, o sea con la palabra 'put...' en una canción", reveló en diálogo con " El Trece".

Por su parte, la intérprete de "La Cobra" no respondió a la grave acusación de Naomi y todavía es un misterio cómo será su escandalosa canción.