El lunes por la mañana trascendió la escandalosa separación de Horacio Cabak y Verónica Soldato, quienes estuvieron casados durante 27 años. El conductor, que habría engañado a su mujer, quiso mantener un bajo perfil pero su ex, enojada, sigue tirando leña al fuego y ahora asegura que la reconciliación es imposible.

El miércoles por la noche, en "Polémica en el bar", Chiche Gelblung abogó por la reconciliación de la pareja, en medio del terrible conflicto por infidelidad.

Haciéndose eco de sus palabras, Ángel de Brito le preguntó a Soldato si perdonaría al conductor, pero su respuesta fue sentenciosa.

"No quería quedarme mal yo en casa y él haciendo chistes en la televisión"

"Él no quiere reconciliarse, quiere mantener su imagen impecable", dijo, negando cualquier chance de paz y tirándole un palito a su ex.

Y siguió: "No me interesa hablar con nadie, sólo lo hice con vos porque sabía que me ibas a respetar y no quería quedarme mal yo en casa y él haciendo chistes en la televisión".

Las palabras de la modelo tienen que ver con el rol de Horacio en "Polémica..." en donde subestima el problema con su mujer como si solo se tratara de una crisis, y se toma en broma algunas cuestiones.

En Twitter, el animador se mostró de la misma forma y generó indignación al publicar: "Levante la mano quien supuestamente no se acostó conmigo".

Luego, Verónica continuó con su descargo: "Quise que se supiera todo esto para no quedarme con la angustia. Sino, él se hubiera ido de casa y todos me hubieran preguntado a mí. Es el culpable, el que trajo la basura a la familia y me parece bien que se saque la careta".

.

"De ninguna manera me voy a arreglar con Cabak. No voy a seguir al lado de alguien que me engañó constantemente, que tiene una doble vida. No voy a andar persiguiendo a alguien para ver si me engaña. Él eligió eso, acá tuvo todo. Yo me valoro. Lo único que me preocupan son los chicos", finalizó.