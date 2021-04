Luego de su abrupta separación con Jimena Barón, la vida amorosa de Daniel Osvaldo comenzó a estar en boca de todos ya que en menos de un año protagonizó diferentes noviazgos.

Semanas después de que "La Cobra" abandonara su hogar en Banfield por última vez en medio de la cuarentena por coronavirus, el ex futbolista comenzó una relación con Coty de Palma que no duró demasiado ya que ahora se lo vincula con Gianinna Maradona.

Más allá del blanqueo de su noviazgo con la hija del Diez, quien lo acompañó en su gira por la Patagonia con la banda "Barrio Viejo", el músico se separó tiempo atrás de la joven de 24 años que no pertenece al mundo de la farándula argentina.

Las historias que subió Daniel Osvaldo para confirmar su romance con Coty de Palma

Tras terminar su fugaz pero fogosa relación y en medio de las versiones de que Gianinna habría sido una tercera en discordia que puso fin a su amor, de Palma habló de por qué se separaron.

"No me interesa dar detalles de mi relación, en lo más mínimo. Como estoy muy lejos de ser una persona pública no le veo el sentido. Tampoco quiero hablar de otra persona que no está, pero hubo temas de pareja como cualquier pareja", comenzó Coty en un audio reproducido en "Hay que ver".

Pero pese a mostrar resistencia al principio sobre los detalles de su vínculo con Osvaldo, reveló: "Fue una relación súper intensa desde el vamos, así que lo bueno era buenísimo y lo malo era malísimo".

Daniel Osvaldo y Coty de Palma.

Y en referencia a su nuevo romance con Gianinna agregó: "No hubo terceros, esta situación de Dani que están hablando ahora no tiene nada que ver conmigo". Después, Fernanda Iglesias leyó en vivo el resto del intercambio de mensajes que tuvo con la joven.

"Pasaron mil cosas. Algunas muy feas y otras no tanto, pero mejor mantenerlas en privado. Muy feas y también muy lindas, una elige con cuales quedarse", comentó en uno de los mensajes.

Tras la insistencia de la periodista, Coty se animó a contar: "Simplemente hubo mucho mucho amor, pero ideas distintas de lo que es una relación sana, así que terminó ahí". Mientras que Iglesias aclaró: "'la palabra 'sana' la escribió en mayúscula".