Luego de que Cande Tinelli confirmara su romance con Coti Sorokin en medio de un romántico viaje a Mendoza, la ex del músico, Valeria Larrarte, publicó picantes posteos a través de las redes.

Sin dudas, la mujer que compartió 25 años y tiene cuatro hijos con el cantante mostró su disgusto al enterarse de la noticia y aseguró en Instagram que sentía "vergüenza".

Ahora, Valeria rompió el silencio en "Nosotros a la Mañana": "Sentí que tenía que decir lo que dije, quizás desde el lado de la ironía".

Además, Larrarte explicó qué sintió cuando los tortolitos confirmaron el noviazgo a través de posteos en Instagram: "Me sentí un poco decepcionada por el manejo del tema ya que siempre fuimos tan reservados y cuidamos a la familia. No cuidó a mis hijos menores porque ellos se enteraron por las redes. Me sentí muy defraudada".

"No tiene nada que ver con el respeto ni nada porque estamos divorciados. Es algo que ya se masticó. Siento decepción", concluyó con profunda sinceridad.

