La actriz de " Chiquititas", "Rincón de Luz" y "Rebelde Way" Nadia Di Cello volvió al centro de la escena cuando su pareja y padre de sus dos hijos, Fernando Migliano, fue detenido en el marco de una causa de narcotráfico.

El periodista Ángel de Brito reveló: “Está acusado de narcotráfico, de venta de estupefacientes. Hace un tiempo hubo un allanamiento, donde encontraron cocaína, LSD, 9 plantas de marihuana, balanzas. O sea, todo el dispositivo para la venta de estupefacientes".

Nadia Di Cello se vio envuelta en un escándalo por narcotráfico

Después de que se conociese el caso, la ex actriz hizo un descargo en las redes y confesó, a través del conductor de "Los angeles de la mañana", que "la persona que denuncia los ‘quiere perjudicar’ y que ‘es muy difícil todo’ lo que está viviendo".

A raíz de la polémica familiar de Di Cello, su ex compañera de elenco de "Chiquititas", Catalina Artusi, dio su opinión: "Estuve hablando con Daniella Mastricchio y Sebastián Francini, con Nadia ibamos a hacer un vivo de Instagram pero no se pudo".

Catalina Artusi manifestó su opinón sobre el escándalo que rodea a la familia de Nadia Di Cello

"Lo que le está pasando a Nadia me parece terrible, sea para quien sea, y como ella dice, tiene hijos chiquitos. Uno a veces está excento de las cosas que pueda llegar a hacer la persona que tenés al lado. Vi el tema en los portales y en las redes, y sé que ella escribió que la estaba pasando muy mal y como para no estar pasándola mal", manifestó sobre su ex compañera.

"Son muchas cosas juntas, quien sabe las internas o lo que pasa realmente. Una cae en el problema y cada uno sabrá qué hace de su vida y qué decisiones tomar, ya sean buenas o malas, y las consecuencias. Siempre, sea quien sea, le deseo el bien porque es feo", terminó en diálogo con DiarioShow.com.

