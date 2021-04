En la mañana de este lunes se confirmó la escandalosa separación de Horacio Cabak y Verónica Soldato en medio de fuertes versiones de infidelidad de parte del conductor. Luego de 27 años en pareja, ella encontró chats y fotos de su marido con otras mujeres.

La crisis se disparó cuando Soldato, con quien tuvo a sus tres hijos, obtuvo pruebas de reiterados engaños de parte del columnista de "Polémica en el Bar" en mensajes de WhatsApp. Según detalló Ángel de Brito en "Los Ángeles de la Mañana", la mujer se separó porque "encontró muchas infidelidades en un celular".

"Ella empezó a buscar y mirar otras cosas y en el WhatsApp encontró conversaciones y fotos con algunas chicas y mujeres. Están separados. El escándalo fue anoche. Me lo está contando ella. Me mandó audios, capturas, mensajes. Me contó toda la historia. Esto fue todo durante el programa", aseguró al dar a conocer la noticia.

Luego, Cabak habló del tema en el ciclo de América, pero sólo se limitó a decir: "Lamento profundamente que por algunas cosas que trascendieron la estén pasando realmente muy mal tanto mi mujer como mis chicos. Profundamente lo lamento. Pero yo soy de la idea de que esas situaciones se resuelven lejos de los medios".

Horacio Cabak estuvo internado con coronavirus, pero ya fue dado de alta.

Este martes, Ángel de Brito amplió la información respecto a la ex pareja y confirmó que Soldato echó a Cabak de la casa. "Verónica siente que a partir de que Cabak tomó este rol más predominante por su faceta política y su participación en América, ella siente que él cambió de actitudes en la pareja. Que la peleaba por cualquier cosa, que sentía una distancia", contó.

Y reveló: "Ella le descubrió varias infidelidades, una es famosa, muy famosa". De todas formas también aseguró que habló con Verónica y reflexionó: "Hoy la escucho muy enojada pero no quita que por ahí está muy enamorada y en algún momento, decida perdonarlo. Pero ahora, no la veo".