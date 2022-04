Hace tan solo unos días se conoció la terrible noticia que Fede Bal había sufrido un accidente en la isla de Paraty, Brasil mientras grababa su programa "Resto del Mundo". El ex participante de "MasterChef Celebrity" sufrió una fractura expuesta en uno de sus brazos al desprenderse el motor de un parapente en el que volaba, por lo que debió ser trasladado inmediatamente a un centro de salud cercano.

Tanto su novia, Sofía Aldrey, como su mamá, Cármen Barbieri, viajaron inmediatamente al país vecino para poder acompañar al actor, quien deberá someterse a una complicada operación para recuperarse.

En diálogo con su programa radial "Gente como vos", emitido por la Radio FM 107.5, el hijo de Santiago Bal explicó las condiciones en las que se dio el accidente: “Nos levanta un viento cruzado, un pozo de aire de la nada y se da completamente vuelta el motor y empiezo a rodar, volcar y volcar... ocho metros rodé y no sabía dónde estaba parado. De golpe estaba con el cinturón de seguridad, tirado sobre la tierra, me levantan como pueden y me veo el antebrazo quebrado en tres partes”.

La buena onda de Fede Bal tras su accidente en Brasil.

Si bien fue un terrible momento el que vivió, el accidente no fue nada en comparación con las enfermedades que superó: “Después de tener cáncer de recto, intestino, de tener cosas que no ves y ahí es donde está el miedo, cuando tenés alguna enfermedad que podés superar, como superé, este tipo de cosas son huesos. El brazo me lo veía torcido, roto por todos lados”.

Como no era suficiente, el ex de Laurita Fernández sufrió otro percance tras el accidente: “Después de todo esto, me suben a una silla de ruedas y el loco con la adrenalina que tenía venía tan fuerte que me tiró al piso y me rompo toda la cara, me quebré la nariz, me cocieron y me enyesaron. Estuve 10-12 horas en un pasillo de un hospital. Gracias a la gestión de Daniel Scioli, que es el embajador argentino en Brasil, se empezó a generar lo que es el traslado, me mandó una ambulancia desde Río de Janeiro para buscarme en Paraty, me llevaron ahí y tenía toda la cara rota, la nariz y el pómulo explotados”.

.

Si bien las versiones oficiales indicaban que Bal ya había sido operado, el actor explicó: “Ayer, por el domingo, cuando quisieron hacerme la intervención no pudieron. Cuando abrieron el brazo estaba lleno de alambres, tierra, pasto”.

Y cerró con una estremecedora revelación sobre el accidente y un detalle sobre "Resto del Mundo": “El motor me pudo haber cortado la cabeza era muy fuerte y pesado. En un momento, en la guardia, rodeado de todas las enfermeras, me puse a llorar porque me dijeron que podría haber muerto. El accidente está todo filmado y las imágenes vamos a mostrarlas en el programa, pero cuidando a la audiencia”.