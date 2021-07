Pese a terminar con su relación amorosa, Cinthia Fernández y Martín Baclini mantienen un muy buen vínculo como ex. Además el empresario es muy cercano a sus hijas, Bella, Charis y Francesca.

Durante sus años de noviazgo él afianzó su lazo con las tres nenas que se mantiene hasta el día de hoy. Tanto es así que la precandidata a diputada provincial le pidió que más allá del giro que tome su relación en el futuro que nunca se separe de las pequeñas.

.

Al recordar la importante petición, Baclini les dedicó una canción muy especial: "Déjame estar", de Diego Torres y hasta se animó a cantar algunas estrofas. "Yo soy consciente de qué no sé qué puede pasar el día de mañana porque dependo siempre de Cinthia para verlas", se sinceró en "Mitre Live".

"Cinthia es muy correcta en ese punto porque siempre me dice: 'Seguí la relación con mis hijas, porque mis hijas te aman'. Con mucho amor y respeto me dijo: 'Por favor no dejes de estar con mis hijas, pase lo que me pase a mí'", reconoció el ex participante del "Bailando".

En ese momento recordó el tema de Torres y expresó: "Es fuerte y es muy lindo a la vez... Si ella me deja estar en la vida de las nenas... Como la canción de Diego Torres que dice 'Déjame estar en tu alma'".

Y expresó: "Es el amor de una persona hacia tres criaturas que no son su sangre pero quizás son más que eso. La canción habla de que sí o sí estar en su vida. Yo a veces vivo la vida con tanto amor que no distingo que Cinthia es mi ex pareja. Si es por mí, yo le doy amor a toda la gente que siento".

Mirá el canto de Martín Baclini dedicado a Cinthia Fernández