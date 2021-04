Nico Vázquez fue la última figura que visitó las cocinas de " MasterChef Celebrity 2" para encargarse del rol de jurado frente a tres de sus históricos amigos y ex compañeros de elenco, por un lado de "Casi Ángeles", Cande Vetrano y Gastón Dalmau, y por el lado del espectáculo teatral "Sinvergüenzas", Daniel Aráoz.

Nico Vázquez junto a Cande Vetrano y Gastón Dalmau.

El actor vivió una jornada a pura emoción llena de sabor en Telefe. ¡Y también accidentes escatológicos! Al momento de probar el plato de Dalmau, que consistía de un lomo con verduras y una “papa churro”, la pareja de Gimena Accardi no pudo evitar reaccionar ante las cámaras.

“Siempre quise ser Martitegui”, manifestó el actor mientras que imitaba algunas de sus reconocidas caras y expresiones. Apenas terminó de tragar la "papa churro" no pudo contener la risa, lo que provocó que el estudio se colmara de carcajadas.

El actor no se aguantó las caras al probar el "papa churro" de Dalmau.

“Me gustó mucho el salteado. Es el punto de la carne como me gusta a mí. Yo sentí que estaba bien eso. Primero me tienen que avisar lo que comí. El churro no sabía que era tan frito. Pero no entra en categoría, el plato es otro. La papa churro es una decoración. Para mí está bien”, expresó el actor frente a las cámaras.

Sin embargo, el actor tuvo otras cosas para decir a través de las redes sociales: “Incomible. Yo quería defenderlo, pero el aceite frito me mató, 8″. Además, Accardi reveló que el actor no aguantó el plato en el estómago: “No entiendo cómo se te ocurrió hacer una papa churro. ¿Qué es eso, Gastón? Nico llegó descompuesto a casa. No quiso cenar ese día jajaja Te quiero, Gas”.

Las respuestas de Nico Vázquez y Gimena Accardi al plato de Gastón Dalmau.

¡Mirá la devolución del jurado a Gastón Dalmau!