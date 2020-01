Marley es uno de los conductores más divertidos de la pantalla chica. Sus viajes por el mundo, su especial manera de liderar los programas y sus graciosas publicaciones en las redes sociales junto a su hijo Mirko le sacan una sonrisa a la gente.

Pero el domingo pasado el público vio al presentador televisivo de otra manera. Poco es lo que se sabe de su vida privada y en esta ocasión, brindó detalles de su intimidad familiar. "Mi papá era el mayor de seis hermanos. Vino de Alemania, estuvo en la guerra y se escapó del régimen nazi. Primero se fueron a Paraguay, donde murió su mamá, y él se hizo cargo de todos sus hermanos", comenzó a decir en "¿Quién quiere ser Millonario?", el ciclo de Santiago del Moro.

"Cuando llegó a la Argentina aprendió el idioma y se enamoró de mi mamá. Su vida fue muy dura", continuó Marley y reveló que en ese entonces un militar "le puso un arma en la cabeza porque había robado una papa para que sus hermanos pudieran comer".

"Mi papá falleció en 2004. Era mi máximo fan, iba por la calle en Carapachay y le contaba todo a la gente, promocionaba lo que yo iba a hacer. A mi vieja le daba vergüenza, el fanatismo era de mi viejo", recordó el conductor de 49 años.

Marley contó la trágica historia de vida de su papá en el ciclo de Santiago del Moro.

"Mis papás no veraneaban, destinaban todos sus ingresos a la educación mía y de mi hermano. Pagaban una escuela con idiomas, por eso cuando repetí en segundo año me sentí muy culpable, pero yo no tenía la maduración para el nivel que estaba en la escuela", sostuvo ante la atenta mirada de del Moro. Y agregó: "Un día les di una tarjeta de crédito para que se compren lo que quieran y les pagué vacaciones. Le dije a mi papá que no trabajara más".

A su vez, reveló que el dinero que ganó en el programa de Telefe se lo destinará a la organización en la que participa donde ayuda a niños de otros países: "Le pagás la educación, la salud y los alimentos hasta los cinco años. Me gustaría poder hacerlo en Argentina, con chicos de distintas provincias. Si cada uno apadrina a un niño estaría todo más nivelado".

El regreso de Marley con "El Muro Infernal"

Marley regresa este lunes 13 de enero a la pantalla de Telefe con uno de sus clásicos: "El Muro Infernal".

A las 21:15 el conductor vuelve a mostrarse en el programa que lideró durante en 2008 y 2009. Pero en esta ocasión van a haber algunas modificaciones. Si bien el formato del programa de entretenimientos es el mismo, sus integrantes no.

"En vez de Leandro y Delfina van a estar dos figuras nuevas. Gina, una cordobesa que decía el tiempo y un chico que se llama Adriano que es de Tucumán", informó Marley esta tarde en "Cortá por Lozano". Además comentó que Nazareno Mottola y Kevsho serán dos de los integrantes "fuertes" del segmento.

"Me preguntaron qué programa tenía ganas de hacer de los clásicos que realicé en Telefé, donde ya llevo 18 años, y les dije que me encantaban 'El show de la tarde' y 'El muro infernal'", dijo hace algunas semanas en diálogo con la Agencia Télam. Y cerró: "Aunque si bien es un programa muy costoso de hacer, decidieron de todas maneras construir el estudio, la piscina y modernizarlo porque hoy en día la tecnología es mucho más avanzada, la iluminación es distinta".