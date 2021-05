En el marco de la segunda ola de contagios de coronavirus en el país y las crecientes restricciones impuestas por el gobierno nacional, Ricardo Darín analizó su relación con su pareja y mamá de sus hijos, Florencia Bas, y se refirió al amor que se tienen el uno al otro.

“Agradezco estar al lado de Florencia, porque la vida al lado de ella es distinta en muchos sentidos. Me ha rescatado de 70 mil cosas... En este caso concreto, estamos todos obligados a compartir las 24 horas del día con una persona. Nos queremos y nos amamos, pero nuestra dinámica de vida, como en casi todos los casos, no es estar las 24 horas juntos", reflexionó el actor en diálogo con Catalina Dlugi.

A pesar del cariño que se tienen, Darín fue concreto al revelar que tienen sus peleas: "Eso no significa que no tengamos roces o que alguno no se harte en algún momento un poco de escucharlo al otro todo el día... Pero la verdad es que enfrentamos ese tipo de pequeños dilemas con mucho amor, porque nos queremos y nos conocemos mucho. Con mucho humor, también".

Darín y Bas están en pareja hace más de 32 años.

"Nos reímos de algunas cosas; a veces nos miramos y nos damos cuenta de que somos dos viejitas mirando televisión y nos causa gracia. Son cosas que seguramente le pasan a todo el mundo, pero son puestas a prueba de un vínculo muy a fondo. Y creo que nosotros sacamos una nota bastante buena”, aseguró en "Agarrate Catalina".

“La pasamos bien juntos. Buscamos formas de divertirnos, de acompañarnos. Hacemos mucho ejercicio juntos, también salimos a caminar, sacamos a los perros, hacemos bici, andamos en la cinta. Ahora empezamos a jugar al tenis, cosa que ella nunca en la vida quiso hacer. Como me ve siempre a mí como un estúpido jugando al tenis, me dijo que iba a aprender, y ahora, por ejemplo, sacamos un turno en algún lugar, jugamos y nos divertimos mucho”, concluyó sobre la mamá de sus hijos, Chino y Clara.