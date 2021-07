El jueves por la noche se vivió un lindo momento en "La Voz argentina" cuando una participante venezolana sorprendió a los tres Montaner que se dieron vuelta y no pelearon por ella, sino que le brindaron gran apoyo a su compatriota.

Jessiel, una venezolana que vive hace tres años en Argentina se presentó en el reality con el tema "Mi gente" de J Balvin y le dio una divertida vuelta de tuerca, finalizando con una improvisación cantada donde agradecía por la oportunidad de cantar en el programa.

Ricardo, Mau y Ricky se dieron vuelta y al terminar, por el acento le preguntaron de donde era. Al confirmar que era del mismo país, los tres se emocionaron.

Al comenzar a hablar, Ricardo casi se quiebra. "Hace unos años, en la temporada pasada, me encontré con paisanos maravillosos. Esos paisanos llenaron mi corazón y el programa de alegría".

Y prosiguió: "Si bien es un pueblo que está muy sufrido y necesita aire libre, limpio y sentirse nuevamente en libertad. Han salido unos exponentes, no solo en la música. A muchos venezolanos que han tocado las puertas de Argentina, les han abierto los brazos, me los encuentro en todas partes. Me emociona mucho saber que estás buscando tu futuro, el sueño que los que quedaron allá han perdido".

"Hoy no se trata que elijas a Mau y Ricky o ami. hoy se trata de que elijas un camino hacia tu futuro. Nos reencontramos con el corazón de la gente que tanto amamos y extrañamos por lo que hicieron por nosotros algún día", concluyó, con la participante también muy conmovida.

Luego le tocó el turno a los hijos, y Mau celebró las chances que da nuestro país: "Estoy muy feliz. Doy gracias a dios por la Argentina porque cada vez que he llegado a este país me han recibido como si fuera argentino. Aquí empecé yo a vivir mi sueño. Pienso que lindo que esté viviendo algo parecido a lo que viví yo".

"Uno empieza a sentir frustración con ciertos lugares, en el caso de la Argentina no fue así, aunque no nos escuchaba nadie, la argentina siempre nos prestó los oídos y nos dieron muchísimo amor", expresó Ricky.

"Es una canción extremadamente difícil y la hiciste tuya, no se parece en nada a lo que hace Balvin".

Mirá la emoción de los Montaner al escuchar a Jessiel, la venezolana que emigró a la Argentina